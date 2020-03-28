Земельна реформа: Тимошенко закликає зняти законопроект про ринок землі з порядку денного Верховної Ради

Юлія Тимошенко. Фото: НВ

https://racurs.ua/ua/n135900-zemelna-reforma-tymoshenko-zaklykaie-znyaty-zakonoproekt-pro-rynok-zemli-z-poryadku-dennogo.html

Ракурс

Земельна реформа в умовах коронавірусної пандемії недоречна. Таку точку зору висловила лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

Тимошенко закликала зняти з порядку денного Верховної Ради законопроект про відкриття ринку землі в Україні. Таку заяву вона зробила в ефірі передачі «Свобода слова Савіка Шустера».

Тимошенко вважає, що для порятунку України від коронавірусу і економічної кризи необхідно вести переговори з МВФ про надання «канікул» по виплаті кредитів та відстрочки по борговим зобов’язанням.

Однак таких переговорів ніхто не веде, а замість цього ставиться питання про продаж сільськогосподарських земель.

Тимошенко додала, що наразі у світі загострюється продовольча проблема і в таких умовах пускати з молотка українську землю неможна.

На думку Тимошенко, продаж землі в умовах сьогодення перетворить країну в руїни. Тому питання, які можуть послабити країну під час кризи і епідемії, необхідно зняти з порядку денного Верховної Ради.

Як раніше писав «Ракурс», 30 березня призначено позачергове засідання Верховної Ради, на якому серед інших питань також планується прийняття законопроекту про ринок землі. Президент України Володимир Зеленський заявив, що прийняття закону про ринок землі дозволить Україні отримати до 10 млрд дол. від МВФ і Світового банку.