Земельная реформа: Тимошенко призывает снять законопроект о рынке земли с повестки дня Верховной Рады

Юлия Тимошенко. Фото: НВ

https://racurs.ua/n135900-zemelnaya-reforma-timoshenko-prizyvaet-snyat-zakonoproekt-o-rynke-zemli-s-povestki-dnya-verhovnoy.html

Ракурс

Земельная реформа в условиях коронавирусной пандемии неуместна. Такую точку зрения высказала лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Тимошенко призвала снять с повестки дня Верховной Рады законопроект об открытии рынка земли в Украине. Такое заявление она сделала в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера».

Тимошенко считает, что для спасения Украины от коронавируса и экономического кризиса необходимо вести переговоры с МВФ о предоставлении «каникул» по выплатам кредитов и отсрочке долговых обязательств.

Однако таких переговоров никто не ведет, а вместо этого ставится вопрос о продаже сельскохозяйственных земель.

Тимошенко добавила, что в настоящее время в мире обостряется продовольственная проблема и в таких условиях пускать с молотка украинскую землю нельзя.

По мнению Тимошенко, продажа земли в настоящих условиях превратит страну в руины. Поэтому вопросы, которые могут ослабить страну во время кризиса и эпидемии, необходимо снять с повестки дня Верховной Рады.

Как ранее писал «Ракурс», 30 марта назначено внеочередное заседание Верховной Рады, на котором среди прочих вопросов также планируется принятие законопроекта о рынке земли. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятие закона о рынке земли позволит Украине получить до 10 млрд долл. от МВФ и Всемирного банка.