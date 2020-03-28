Коронавирусный карантин: за последние сутки в Украину из-за границы вернулись более 37 тыс. человек

Коронавирусный карантин. Фото: Ракурс

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Коронавирусный карантин в стране продолжается, а Государственной пограничной службе Украины приходится работать на границе в усиленном режиме. Только за последние сутки украинскую границу на въезд и выезд пересекли почти 49 тыс. человек. Из них более 37 тыс. человек — это украинские граждане, которые возвратились в Украину из-за границы.

За предыдущие сутки в Украину возвратились около 18 тыс. украинцев. Таким образом, количество путешественников за сутки возросло вдвое, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Больше всего украинцы вчера возвращались, прибыв к границе без транспортных средств. Это привело к большим очередям возле пунктов пропуска с сопредельными странами. Люди сбивались в огромные группы, когда ожидали пересечения границы. За вчера было оформлено более 22 тыс. украинцев, которые прибыли к границе пешком.

В аэропорту «Борисполь» за сутки было оформлено около 5,5 тыс. наших сограждан, которые прибыли в Украину на трех десятках рейсах.

Территорию Украины за последние сутки покинули 4,4 тыс. иностранных граждан.

За сутки пограничники вместе с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 39 тыс. человек.

Было выявлено двух граждан Украины с повышенной температурой. В результате дополнительной проверки врачами признаков заболевания COVID-19 не обнаружено.

В установленном порядке оформлялись информативные соглашения о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки.