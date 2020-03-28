Коронавирус: в мире более 600 тыс. человек заразились COVID-19

Коронавирус. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n135898-koronavirus-v-mire-bolee-600-tys-chelovek-zarazilis-covid-19.html

Ракурс

Коронавирус стремительными темпами распространяется по миру. Случаи инфицирования зафиксированы в 177 странах, а общее количество заболевших COVID-19 превысило 600 тыс. человек.

От коронавируса на сегодняшний день умерло чуть меньше 28 тыс. человек, сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на данные Центра системных исследований и инжиниринга при университете Джона Хопкинса.

Практически половина всех заражений коронавирусом зафиксирована в трех странах: США, Италии и Китае.

В США коронавирус распространяется очень стремительно. Четыре дня назад сообщалось о 46 тыс. случаев заражения, а на сегодняшний день эта цифра превысила 106 тыс. случаев. Необходимо уточнить, что в США наименьший уровень смертности — всего 1%.

В Италии зафиксировано 86,5 тыс. случаев заражения и на сегодняшний день в стране от коронавируса скончались 9134 человек. Лишь за последние сутки в Италии умерли 969 человек. Таким образом, уровень смертности в стране составляет более 10%.

Китай утверждает, что победил у себя в стране эпидемию коронавируса и уже несколько дней в стране регистрируют лишь случаи заражения у прибывших в страну граждан. По официальной статистике, в Китае зафиксировано 82 тыс. случаев заражения и 3,3 тыс. смертей.

Как ранее писал «Ракурс», и. о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин заявил, что в Украине коронавирусом переболеют от семи до 22 млн человек. Не трудно сосчитать, что даже при уровне смертности в 1% количество погибших будет огромным.