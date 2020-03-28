Коронавірус: у світі понад 600 тис. осіб захворіли на COVID-19

Коронавірус. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n135898-koronavirus-u-sviti-ponad-600-tys-osib-zahvorily-na-covid-19.html

Ракурс

Коронавірус стрімкими темпами поширюється світом. Випадки інфікування зафіксовані у 177 країнах, а загальна кількість хворих COVID-19 перевищила 600 тис. осіб.

Від коронавірусу на сьогоднішній день померло трохи менше 28 тис. осіб, повідомляє «РБК-Україна», посилаючись на дані Центру системних досліджень і інжинірингу при університеті Джона Хопкінса.

Практично половина усіх заражень коронавірусом зафіксована у трьох країнах: США, Італії та Китаї.

У США коронавірус поширюється дуже стрімко. Чотири дні тому повідомлялося про 46 тис. випадків зараження, а на сьогоднішній день ця цифра перевищила 106 тис. випадків. Необхідно уточнити, що у США найменший рівень смертності — всього 1%.

В Італії зафіксовано 86,5 тис. випадків зараження і на сьогоднішній день в країні від коронавірусу померло 9134 осіб. Лише за останню добу в Італії померли 969 осіб. Таким чином, рівень смертності у країні становить понад 10%.

Китай стверджує, що переміг у себе епідемію коронавірусу і вже кілька днів у країні реєструють лише випадки зараження у прибулих з-за кордону громадян. За офіційною статистикою, у Китаї зафіксовано 82 тис. випадків зараження і 3,3 тис. смертей.

Як раніше писав «Ракурс», в. о. гендиректора Центру громадського здоров’я Ігор Кузін заявив, що в Україні на коронавірус перехворіють від семи до 22 млн осіб. Не важко порахувати, якщо навіть рівень смертності складе 1% кількість загиблих буде величезною.