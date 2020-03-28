Коронавірусний карантин: за останню добу до України з-за кордону повернулися понад 37 тис. осіб

Коронавірусний карантин. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n135899-koronavirusnyy-karantyn-za-ostannu-dobu-do-ukrayiny-z-za-kordonu-povernulysya-ponad-37-tys-osib.html

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Коронавірусний карантин в країні триває, а Державній прикордонній службі України доводиться працювати на кордоні у посиленому режимі. Тільки за останню добу український кордон на в’їзд і виїзд перетнули майже 49 тис. осіб. Із них понад 37 тис. осіб — це українські громадяни, які повернулися до України з-за кордону.

За попередню добу до України повернулися близько 18 тис. українців. Таким чином, кількість мандрівників за добу зросла вдвічі, повідомляє прес-служба ДПСУ.

Найбільше українці вчора поверталися, прибувши до кордону без транспортних засобів. Це призвело до великих черг біля пунктів пропуску із суміжними країнами. Люди збивалися у великі групи, коли очікували перетину кордону. За вчора було оформлено понад 22 тис. українців, які прибули до кордону пішки.

В аеропорту «Бориспіль» за добу було оформлено близько 5,5 тис. наших співгромадян, які прибули до України на трьох десятках рейсах.

Територію України за останню добу покинули 4,4 тис. іноземних громадян.

За добу прикордонники разом із представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг і опитування про стан здоров’я понад 39 тис. осіб.

Було виявлено двох громадян України з підвищеною температурою. У результаті додаткової перевірки лікарями ознак захворювання на COVID-19 не виявлено.

В установленому порядку оформлялися інформативні угоди про самоізоляцію та надавалися відповідні пам’ятки.