Коронавирус в Раде: COVID-19 обнаружили у «слуги» Ватраса

Слуга народа Ватрас инфицирован коронавирусом. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n135939-koronavirus-v-rade-covid-19-obnarujili-u-slugi-vatrasa.html

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Народный депутат от фракции «Слуга народа» Владимир Ватрас инфицирован коронавирусом. Он сдал анализы для теста, который показал положительный результат.

Инфицированный Владимир Ватрас сейчас находится в инфекционной больнице в Хмельницком. Об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат Украины, заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

По ее словам, на заседании фракции 29 марта Ватрас не присутствовал. Он прибег к самоизоляции после проведения внеочередного заседания Верховной Рады 17 марта. С тех пор он находился дома.

В комментарии к своему посту Кравчук добавила, что инфицированный нардеп чувствует себя «более-менее», у него есть подозрение на пневмонию.

Напомним, 28 марта об инфицировании коронавирусом сообщила бывшая «слуга народа» — Анна Скороход. Скороход призвала всех людей, которые контактировали с ней в последнее время, уйти на самоизоляцию на две недели.

Ранее коронавирус в Раде подтвердили у нардепа от группы «Доверие» Сергея Шахова, Александра Лукашева от «Оппозиционной платформы — За жизнь», «слуги народа» Руслана Горбенко.