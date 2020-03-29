Коронавирусом в Украине чаще всего болеют люди от 30 до 60 лет

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Китайским коронавирусом инфицированы уже по меньшей мере 418 украинцев. Более 60% инфицированных коронавирусом — люди от 30 до 60 лет.

Больше всего заболевших в Украине в возрастной категории от 31 до 40 лет — 22,4% случаев. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Вторая по численности категория инфицированных — в возрасте от 51 до 60 лет. В Украине зарегистрировано 21,3% таких больных. 20,4% составляют больные в возрасте от 41 до 50 лет.

Меньше всего зараженных украинцев среди пожилого населения. 11,9% случаев — это больные в возрасте от 61 до 70 лет, 1,4% — от 71 до 80 лет, а в возрасте от 81 до 90 лет болеют коронавирусом только 0,2%.

Также инфицированию подвержены дети. В Украине зарегистрировано 5,4% случаев заболевания среди детей от 0 до 10 лет, а также 4,5% — от 11 до 20 лет. Лица от 21 до 30 лет болеют в 12,5% случаев.

Как известно, в Киеве по состоянию на утро 29 марта обнаружили 82 случая инфицирования. Столица пока что удерживает печальное лидерство среди всех регионов страны. По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10.00 29 марта в Украине 418 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них девять летальных, пять пациентов выздоровели (четверо взрослых, один ребенок). За сутки было зафиксировано 109 новых случаев. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена фактически во всех областях страны.