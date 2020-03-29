На коронавірус в Україні найчастіше хворіють люди від 30 до 60 років

https://racurs.ua/ua/n135938-na-koronavirus-v-ukrayini-naychastishe-hvoriut-ludy-vid-30-do-60-rokiv-moz.html

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Китайським коронавірусом інфіковані вже щонайменше 418 українців. Понад 60% інфікованих коронавірусом — люди від 30 до 60 років.

Найбільше хворих в Україні у віковій категорії від 31 до 40 років — 22,4% випадків. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Друга за чисельністю категорія інфікованих — у віці від 51 до 60 років. В Україні зареєстровано 21,3% таких хворих. 20,4% складають хворі у віці від 41 до 50 років.

Найменше заражених українців серед населення похилого віку. 11,9% випадків — це хворі віком від 61 до 70 років, 1,4% — від 71 до 80 років, а у віці від 81 до 90 років хворіють коронавірусів тільки 0,2%.

Також до інфікування схильні діти. В Україні зареєстровано 5,4% випадків захворювання серед дітей від 0 до 10 років, а також 4,5% — від 11 до 20 років. Особи від 21 до 30 років хворіють у 12,5% випадків.

Як відомо, у Києві станом на ранок 29 березня виявили 82 випадки інфікування. Столиця поки що утримує сумне лідерство серед усіх регіонів країни. За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10.00 29 березня в Україні 418 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них дев’ять летальних, п’ятеро пацієнтів одужали (четверо дорослих, одна дитина). За добу було зафіксовано 109 нових випадків. Зараз коронавірусна хвороба виявлена ​​практично у всіх областях країни.