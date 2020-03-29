Через коронавірус у світі можуть закінчитися презервативи. Фото: pexels

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Пандемія коронавірусу може призвести до дефіциту презервативів у світі. Найбільший у світі виробник презервативів Karex Bhd., який виготовляє кожен п’ятий презерватив, попередив про глобальний дефіцит у зв’язку з падінням поставок майже на 50%.

Нинішні запаси розраховані ще на два місяці. Про це з посиланням на дані компанії повідомляє Bloomberg.

Основні виробничі потужності компанії розташовані в Китаї та Індії, які сильно постраждали від пандемію. У Малайзії Karex Bhd. була змушена на тиждень зупинити свою роботу у зв’язку з карантином. 27 березня робота була відновлена, але в обмеженому режимі.

Також в компанії повідомляють, що причиною дефіциту продукції можуть стати карантинні обмеження, які країни вводять в усьому світі. Тепер презервативи стало складніше експортувати.

Водночас попит на них сильно виріс, адже люди залишаються вдома, але утримуються від народження дітей через невизначене майбутнє, сказав виконавчий директор групи компаній Karex Го Міа Кіато.

Компанія Karex Bhd. виробляє продукцію для бренду Durex, а також випускає власну лінійку презервативів. Вона випускає понад 5 млрд презервативів на рік і експортує їх у понад 140 країн.

Нагадаємо, раніше колишній міністр охорони здоров’я України Уляна Супрун розповіла, як правильно користуватися презервативами.