Через коронавірус уряд скоротить видатки на спорт, але «Суспільне» працюватиме. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n135936-suspilne-pracuvatyme-shmygal-rozpoviv-pro-zminy-do-derjbudjetu.html

Ракурс

Кабінет міністрів України завершив попередню підготовку змін до державного бюджету на 2020 рік, у новій редакції законопроекту збережено видатки на інфраструктуру, культуру й освіту.

Зокрема уряд планує виділити 1,2 млрд грн на фінансування суспільного мовника, тому роботі Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) нічого не загрожує. Про це написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

За його словами, на фінансування НСТУ уряд виділяє 1,2 млрд грн, що більше, ніж було передбачено у 2019 році. Водночас скасовані Олімпійські ігри та «Євробачення», які зазвичай транслює «Суспільне» та на які в бюджет закладалися додаткові кошти.

Тому запропоновані зміни не мають бути суттєво відчутними для «Суспільного», — зазначив Шмигаль.

Також, за його словами, вдалося знайти кошти на часткове фінансування діяльності Українського інституту книги та на збереження історико-культурної і архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках (469 млн грн). Майже в повному обсязі збережено фінансову підтримку національних театрів (1,2 млрд грн).

Державній агенції з питань кіно уряд виплатить 60% коштів від того бюджету, який був виділений на 2020 рік. Проте Шмигаль обіцяє, що коли ситуація стабілізується, видатки переглянуть.

А от на спорті уряд хоче зекономити. За словами Шмигаля, цього року у світі скасовані майже всі спортивні змагання, тому і видатки на цю сферу пропонують скоротити.

Прем'єр-міністр додав, що видатки стабілізаційного фонду будуть спрямовані на додаткові виплати медичним та іншим співробітникам, які задіяні в боротьбі з коронавірусним захворюванням, грошову допомогу пенсіонерам, виплати українцям, які через поширення цього захворювання втратили роботу, а також на надання фінансової допомоги бізнесу.

Нагадаємо, у першому оприлюдненому цього тижня проекті змін до бюджету Міністерство фінансів планувало позбавити фінансування низку інституцій у сфері культури через карантин. Так, фінансування Держкіно хотіли скоротити на 750 млн грн, Українського культурного фонду — на 500 млн грн, Інституту книги — на 150 млн грн, напрямок туризму — 240 млн грн.