Коронавірус в Україні: у Тернополі через COVID-19 звільняються лікарі, у Вінницькій області дитина у важкому стані

У Тернополі через COVID-19 звільняються лікарі

https://racurs.ua/ua/n135935-koronavirus-v-ukrayini-u-ternopoli-cherez-covid-19-zvilnyautsya-likari-u-vinnyckiy-oblasti.html

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Китайським коронавірусом в Україні інфіковано щонайменше 418 осіб. Такі дані навело Міністерство охорони здоров’я України вранці 29 березня.

Через спалах коронавірусу у Тернополі почали масово звільнятися лікарі інфекційних відділень. Про це повідомив головний лікар Тернопільської лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайковський, пише УНІАН.

За його словами, звільнилися вже восьмеро лікарів, які навіть не контактували з інфікованими. Медичні співробітники звільняються через побоювання за своє здоров’я і здоров’я близьких. Чайковський зазначив, що зарплата 4 тис. грн не мотивує їх працювати в небезпечних умовах.

Тернопільський штаб з боротьби з коронавірусів повідомляє, що станом на 29 березня в області зафіксовано 57 випадків інфікування, більшість з них — в Монастирському районі (44 хворих).

Тим часом у Вінницькій області зареєстровано 78 випадків інфікування COVID-19, один з них — дитина, вона перебуває у важкому стані.

У Черкаській області обмежать в’їзд і виїзд з м. Кам’янка, де зафіксовано спалах коронавірусу в області. У Луцьку повідомляють, що директор Луцької міської клінічної лікарні Лариса Духневич захворіла на COVID-19.

Як відомо, у Києві станом на ранок 29 березня виявили 82 випадки інфікування. Столиця поки що утримує сумне лідерство серед усіх регіонів країни. За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10.00 29 березня в Україні 418 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них дев’ять летальних, п’ять пацієнтів одужали (четверо дорослих, одна дитина). За добу було зафіксовано 109 нових випадків. Зараз коронавірусна хвороба виявлена ​​практично у всіх областях країни.