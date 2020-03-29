Коронавирус в Украине: в Тернополе из-за COVID-19 увольняются врачи, в Винницкой области ребенок в тяжелом состоянии

В Тернополе из-за COVID-19 увольняются врачи

https://racurs.ua/n135935-koronavirus-v-ukraine-v-ternopole-iz-za-covid-19-uvolnyautsya-vrachi-v-vinnickoy-oblasti-rebenok.html

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Китайским коронавирусом в Украине инфицированы по меньшей мере 418 человек. Такие данные привело Министерство здравоохранения Украины утром 29 марта.

Из-за вспышки коронавируса в Тернополе начали массово увольняться врачи инфекционных отделений. Об этом сообщил главный врач Тернопольской больницы скорой помощи Ярослав Чайковский, пишет УНИАН.

По его словам, уволились уже восемь врачей, которые даже не контактировали с инфицированными. Медицинские сотрудники увольняются из-за опасений за свое здоровье и здоровье близких. Чайковский отметил, что зарплата 4 тыс. грн не мотивирует их работать в опасных условиях.

Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что по состоянию на 29 марта в области зафиксировано 57 случаев инфицирования, большинство из них — в Монастырском районе (44 заболевших).

Тем временем в Винницкой области зарегистрировано 78 случаев инфицирования COVID-19, один из них — ребенок, он находится в тяжелом состоянии.

В Черкасской области ограничат въезд и выезд из г. Каменка, где зафиксирована вспышка коронавируса в области. В Луцке сообщают, что директор Луцкой городской клинической больницы Лариса Духневич заболела COVID-19.

Как известно, в Киеве по состоянию на утро 29 марта обнаружили 82 случая инфицирования. Столица пока что удерживает печальное лидерство среди всех регионов страны. По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10.00 29 марта в Украине 418 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них девять летальных, пять пациентов выздоровели (четверо взрослых, один ребенок). За сутки было зафиксировано 109 новых случаев. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена фактически во всех областях страны.