Сегодня руководство Рады соберет глав фракций и групп. Фото: Громадське

https://racurs.ua/n135934-pered-vneocherednym-zasedaniem-rukovodstvo-rady-soberet-glav-frakciy-i-grupp-smi.html

Ракурс

Верховная Рада проведет внеочередное заседание парламента в понедельник, 30 марта. В воскресенье, 29 марта, состоится рабочая встреча глав фракций и групп.

Собрание парламентариев созывает руководство Верховной Рады. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украины» со ссылкой на источник во фракции «Европейская солидарность».

По данным агентства, встреча планируется на 18.00 воскресенья. Причина созыва руководителей фракций и групп не сообщается.

На внеочередную сессию Верховной Рады Украины, которая должна состояться в понедельник, 30 марта, могут быть вынесены два законопроекта, на принятии которых настаивает Международный валютный фонд. Речь идет о законопроекте об открытии рынка земли и законопроекте, который запрещает возврат национализированных банков бывшим собственникам (этот документ, в частности, сделает невозможным возвращение «ПриватБанка» бизнесмену Игорю Коломойскому).

Также Верховная Рада Украины на внеочередном заседании может утвердить кандидатуры троих министров, среди которых главы Минкульта, Минздрава и Минэнергетики.

Как писал «Ракурс», президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятие закона о рынке земли позволит Украине получить до 10 млрд долл. от МВФ и Всемирного банка.