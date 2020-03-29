Сьогодні керівництво Ради збере голів фракцій та груп. Фото: Громадське

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Ракурс

Верховна Рада проведе позачергове засідання парламенту в понеділок, 30 березня. У неділю, 29 березня, відбудеться робоча зустріч голів фракцій і груп.

Збори парламентаріїв скликає керівництво Верховної Ради. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерело у фракції «Європейська солідарність».

За даними агентства, зустріч планується на 18.00 неділі. Причина скликання керівників фракцій і груп не повідомляється.

На позачергову сесію Верховної Ради України, яка повинна відбутися у понеділок, 30 березня, можуть бути винесені два законопроекти, на ухваленні яких наполягає Міжнародний валютний фонд. Йдеться про законопроект про відкриття ринку землі та законопроект, який забороняє повернення націоналізованих банків колишнім власникам (цей документ, зокрема, унеможливить повернення «ПриватБанку» бізнесменові Ігорю Коломойському).

Також Верховна Рада України на позачерговому засіданні може затвердити кандидатури трьох міністрів, серед яких глави Мінкульту, МОЗ та Міненергетики.

Як писав «Ракурс», президент України Володимир Зеленський заявив, що прийняття закону про ринок землі дозволить Україні отримати до 10 млрд дол. від МВФ і Світового банку.