Єрмак готує заяву до СБУ через скандал із торгівлею посадами. Фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n135933-za-brehnu-dovedetsya-vidpovisty-iermak-gotuie-zayavu-do-sbu-cherez-skandal-iz-torgivleu-posadamy.html

Ракурс

Андрій Єрмак, глава Офісу президента, сьогодні подасть заяву до Служби безпеки України (СБУ) та Державного бюро розслідувань (ДБР) проти народного депутата від «Слуги народу» Гео Лероса, який раніше звинуватив брата Єрмака у торгівлі посадами.

Глава Офісу президента хоче, щоб було проведено всебічне розслідування щодо того, як були зроблені опубліковані нардепом відео, чи правдиві вони, а також на чиє замовлення вони були зроблені і як опинилися у Лероса. Про це глава ОП повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Андрій Єрмак зазначив, що його брат — доброволець, який у 2014 році брав участь у боях на Донбасі, а його сім’я — «чесні і порядні люди», тому він не дозволить обливати їх брудом.

Також глава офісу Зеленського звернувся до Лероас. За його словами, нардеп «перейшов „червоні лінії“, за якими починається деградація особистості».

Дуже сумно, що такий, як ти, опинився у партії «Слуга народу» серед багатьох гідних людей, які теж, сподіваюся, дадуть оцінку твоїм діям, — додав глава ОП, звертаючись до нардепа.

Нагадаємо, народний депутат від «Слуги народу» Гео Лерос опублікував відео, на яких людина, схожа на Дениса Єрмака, брата глави ОП, проводить влітку та восени 2019 року переговори щодо працевлаштування неназваних осіб на посади в органах влади.

Як повідомляв «Ракурс», Лерос, якого Зеленський звільнив з посади радника, минулого тижня звинуватив Єрмака у зраді національних інтересів і жорстко розкритикував його.