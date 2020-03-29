Від коронавірусу помер екс-заступник голови Київської ОДА. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n135932-vid-koronavirusu-pomer-eks-zastupnyk-golovy-kyyivskoyi-oda.html

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Китайський коронавірус, за офіційними даними, став причиною смерті вже дев’ятьох осіб в Україні. Від коронавірусу помер й колишній заступник голови Київської обласної державної адміністрації, член ради директорів Конфедерації будівельників України Олег Міщенко.

Лікарі тиждень боролися за його життя. Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку і президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе в Facebook.

За словами Парцхаладзе, померлий також хворів на діабет, тому «складна форма цукрового діабету і COVID-19 зробили своє". Міщенко помер у неділю, 29 березня, у лікарні.

Олег Міщенко обіймав посаду заступника голови Київської ОДА з питань житлово-комунального господарства і будівництва з 20 грудня 2016 року по серпень 2017 року.

Як відомо, у Києві станом на ранок 29 березня виявили 82 випадки інфікування. Столиця наразі утримує сумне лідерство з-поміж усіх регіонів країни. За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10.00 29 березня в Україні 418 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них дев’ять летальних, п’ятеро пацієнтів одужали (четверо дорослих, одна дитина). За добу було зафіксовано 109 нових випадків. Наразі коронавірусна хвороба виявлена фактично в усіх областях країни.