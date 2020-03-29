От коронавируса умер экс-заместитель председателя Киевской ОГА. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n135932-ot-koronavirusa-umer-eks-zamestitel-predsedatelya-kievskoy-oga.html

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Китайский коронавирус, по официальным данным, стал причиной смерти уже девяти человек в Украине. От коронавируса умер и бывший заместитель председателя Киевской областной государственной администрации, член совета директоров Конфедерации строителей Украины Олег Мищенко.

Врачи неделю боролись за его жизнь. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития и президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе в Facebook.

По словам Парцхаладзе, умерший также болел диабетом, поэтому «сложная форма сахарного диабета и COVID-19 сделали свое». Мищенко умер в воскресенье, 29 марта, в больнице.

Олег Мищенко занимал должность заместителя председателя Киевской ОГА по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства с 20 декабря 2016 года по август 2017 года.

Как известно, в Киеве по состоянию на утро 29 марта обнаружили 82 случая инфицирования. Столица пока что удерживает печальное лидерство среди всех регионов страны. По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10.00 29 марта в Украине 418 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них девять летальных, пять пациентов выздоровели (четверо взрослых, один ребенок). За сутки было зафиксировано 109 новых случаев. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена фактически во всех областях страны.