В Киеве за сутки нашли коронавирус в восьми человек в возрасте до 40 лет, выздоровели двое больных, фото - Ракурс

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COVID-19 диагностировали в течение суток у восьми новых больных. Все эти случаи коронавируса подтвердили у лиц до 40 лет.

Заразились четверо женщин от 20 до 40 лет, 11-летняя девочка и трое мужчин от 33 до 40 лет, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Среди них — врач частной клиники, осматривавший инфицированную пациентку, которая прибыла из-за рубежа. Шестеро киевлян, которые заболели, на самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей. По одному пациенту привезли в Александровскую больницу и клиническую больницу № 4, — написал мэр в Фейсбук.

В то же время Кличко сообщил, что в столице два человека вылечились от COVID-19, их выписали из Александровской больницы.

Всего в Киеве по состоянию на утро 29 марта обнаружили 82 случая инфицирования. Столица пока удерживает печальное лидерство среди всех регионов страны. По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10.00 29 марта в Украине 418 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 9 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). За сутки зафиксировали 109 новых случаев. Коронавирусная болезнь обнаружена уже фактически во всех областях страны.