Секвестр бюджета: Шмыгаль обещает не сокращать расходы на инфраструктуру, культуру и образование, фото — Главком

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Секвестр бюджета, который состоится на следующей неделе, не коснется гуманитарной сферы.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о завершении работы над проектом изменений в государственный бюджет. По его словам расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование сохранены.

Также он уверяет, что средства Стабилизационного фонда планируется направить на:

дополнительные выплаты медицинским и другим работникам, которые непосредственно задействованы в борьбе с коронавирусом;

пособия пенсионерам;

выплаты украинцам, которые из-за распространения болезни и противоэпидемических мероприятий потеряли работу;

предоставление финансовой помощи отечественному бизнесу.

Закончили предварительную работу над изменениями в госбюджет. Это был сложный процесс, но именно этого требуют сложные времена, — написал премьер в телеграмм-канале.

Шмыгаль не уточнил, какие именно коррекции Кабмин внес в проект секвестра бюджета и пообещал рассказать о них после утверждения проекта изменений в Кабинете министров.

Изменения в бюджет еще не внесены, а экономить Кабмин уже начал. По состоянию на 27 марта несколько министерств не представили 89 паспортов бюджетных программ, среди них следует отметить следующие направления:

финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей;

предоставление кредитов фермерским хозяйствам;

финансовая поддержка мероприятий в агропромышленном комплексе на условиях финансового лизинга;

проведение инвентаризации земель и обновления картографической основы Государственного земельного кадастра

модернизация и обновление материально-технической базы многопрофильных больниц интенсивного лечения;

улучшение здравоохранения на службе у людей.