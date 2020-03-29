Шмыгаль пообещал не сокращать расходы на инфраструктуру, культуру и образование во время секвестра бюджетаhttps://racurs.ua/n135926-shmygal-poobeschal-ne-sokraschat-rashody-na-infrastrukturu-kulturu-i-obrazovanie-vo-vremya.htmlРакурс
Секвестр бюджета, который состоится на следующей неделе, не коснется гуманитарной сферы.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о завершении работы над проектом изменений в государственный бюджет. По его словам расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование сохранены.
Также он уверяет, что средства Стабилизационного фонда планируется направить на:
- дополнительные выплаты медицинским и другим работникам, которые непосредственно задействованы в борьбе с коронавирусом;
- пособия пенсионерам;
- выплаты украинцам, которые из-за распространения болезни и противоэпидемических мероприятий потеряли работу;
- предоставление финансовой помощи отечественному бизнесу.
Закончили предварительную работу над изменениями в госбюджет. Это был сложный процесс, но именно этого требуют сложные времена, — написал премьер в телеграмм-канале.
Шмыгаль не уточнил, какие именно коррекции Кабмин внес в проект секвестра бюджета и пообещал рассказать о них после утверждения проекта изменений в Кабинете министров.
Изменения в бюджет еще не внесены, а экономить Кабмин уже начал. По состоянию на 27 марта несколько министерств не представили 89 паспортов бюджетных программ, среди них следует отметить следующие направления:
- финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей;
- предоставление кредитов фермерским хозяйствам;
- финансовая поддержка мероприятий в агропромышленном комплексе на условиях финансового лизинга;
- проведение инвентаризации земель и обновления картографической основы Государственного земельного кадастра
- модернизация и обновление материально-технической базы многопрофильных больниц интенсивного лечения;
- улучшение здравоохранения на службе у людей.
Об этом говорится
на сайте Госказначейства в документе «Перечень бюджетных программ государственного бюджета, по которым по состоянию