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Секвестр бюджета: Шмыгаль обещает не сокращать расходы на инфраструктуру, культуру и образование, фото — Главком

Шмыгаль пообещал не сокращать расходы на инфраструктуру, культуру и образование во время секвестра бюджета

29 мар 2020, 12:34
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Секвестр бюджета, который состоится на следующей неделе, не коснется гуманитарной сферы.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о завершении работы над проектом изменений в государственный бюджет. По его словам расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование сохранены.

Также он уверяет, что средства Стабилизационного фонда планируется направить на:

  • дополнительные выплаты медицинским и другим работникам, которые непосредственно задействованы в борьбе с коронавирусом;
  • пособия пенсионерам;
  • выплаты украинцам, которые из-за распространения болезни и противоэпидемических мероприятий потеряли работу;
  • предоставление финансовой помощи отечественному бизнесу.

Закончили предварительную работу над изменениями в госбюджет. Это был сложный процесс, но именно этого требуют сложные времена, — написал премьер в телеграмм-канале.

Шмыгаль не уточнил, какие именно коррекции Кабмин внес в проект секвестра бюджета и пообещал рассказать о них после утверждения проекта изменений в Кабинете министров.

Изменения в бюджет еще не внесены, а экономить Кабмин уже начал. По состоянию на 27 марта несколько министерств не представили 89 паспортов бюджетных программ, среди них следует отметить следующие направления:

  • финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей;
  • предоставление кредитов фермерским хозяйствам;
  • финансовая поддержка мероприятий в агропромышленном комплексе на условиях финансового лизинга;
  • проведение инвентаризации земель и обновления картографической основы Государственного земельного кадастра
  • модернизация и обновление материально-технической базы многопрофильных больниц интенсивного лечения;
  • улучшение здравоохранения на службе у людей.

Об этом говорится на сайте Госказначейства в документе «Перечень бюджетных программ государственного бюджета, по которым по состоянию на 27.03.2020 (09.00) в ГКСУ не поступили утвержденные паспорта бюджетных программ».

Источник: Ракурс


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