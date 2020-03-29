Джонсон написал о коронавирусе каждой семье в Великобритании, в Италии уже более 10 тыс. смертей, фото — Ракурс

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Пандемия в Европе пока не сбавляет обороты. Континент продолжает удерживать первенство в мире по общему количеству и случаев инфицирования, и смертей.

Премьер-министр Борис Джонсон разослал письма каждой семье в Великобритании, призывая людей оставаться дома. Об этом он написал в своем Твиттер.

Мы знаем, что прежде чем улучшиться — ситуация ухудшится еще больше. Но мы готовимся к этому. И чем больше мы все будем уважать ограничительные меры, тем меньше будет погибших, и тем быстрее страна сможет вернуться к нормальной жизни, — написал Джонсон.

Он рассказал, что если очень много людей одновременно будут серьезно больны, то система здравоохранения не сможет справиться с нагрузкой. Он призвал сограждан замедлить распространение болезни и уменьшить количество пациентов, нуждающихся в госпитализации, чтобы спасти как можно больше жизней.

Сам Джонсон также заразился COVID-19 — о положительном результате теста стало известно 27 марта. Он продолжает возглавлять правительство, но находится на домашней самоизоляции.

Между тем число погибших в Италии за прошедшие сутки составило 889 человек. Общее число жертв составляет 10 тыс 23 человека, сообщает Worldometers. Это почти треть всех смертей из-за COVID-19 во всем мире (30 тыс. 896). Общее количество зарегистрированных случаев в Италии — 92 тыс. 472.

Албания заявила об отправке 30 медработников на помощь Италии. Европейская комиссия намерена внести изменения в долгосрочный бюджет Евросоюза на 2021−2027 годы в связи с пандемией COVID-19.

Данные французского Минздрава свидетельствуют о том, что число умерших от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране достигло 2 тыс. 314.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)