Джонсон написав про коронавірус кожній родині у Великій Британії, в Італії вже понад 10 тис. смертей, фото — Ракурс

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Пандемія в Європі поки не зменшує оберти. Континент продовжує утримувати першіст у світі за загальною кількістю і випадків інфікування, і смертей.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон розіслав листи кожній родині в Великій Британії, закликаючи людей залишатися вдома. Про це він написав у своєму Твіттер.

Ми знаємо, що перш ніж покращитися — ситуація погіршиться ще більше. Але ми готуємося до цього. І що більше ми всі будемо поважати обмежувальні заходи, тим менше буде загиблих, і тим швидше країна зможе повернутися до нормального життя, — написав Джонсон.

Він розповів, що якщо дуже багато людей одночасно будуть серйозно хворі, то система охорони здоров’я не зможе впоратися з навантаженням. Він закликав співгромадян сповільнити поширення хвороби і зменшити кількість пацієнтів, які потребують госпіталізації, щоб врятувати якомога більше життів.

Сам Джонсон також заразився COVID-19 — про позитивний результат тесту стало відомо 27 березня. Він продовжує очолювати уряд, але перебуває на домашній самоізоляції.

Тим часом кількість загиблих від коронавірусу в Італії за минулу добу склала 889 осіб. Загальна кількість жертв становить 10 тис 23 людини, повідомляє Worldometers. Це майже третина всіх смертей від COVID-19 у всьому світі (30 тис. 896). Загальна кількість зареєстрованих випадків в Італії — 92 тис. 472.

Албанія заявила про відправку 30 медпрацівників на допомогу Італії. Європейська комісія має намір внести зміни в довгостроковий бюджет Євросоюзу на 2021−2027 роки у зв’язку з пандемією COVID-19.

Дані французького МОЗ свідчать про те, що кількість померлих від наслідків зараження коронавірусною інфекцією COVID-19 в країні досягла 2 тис. 314.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)