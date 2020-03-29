COVID-19: у США захворіли 120 тис. осіб, але Трамп не запровадить карантин у штаті Нью-Йорк, скріншот карти

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Ракурс

Карантин у найнаселенішому штаті США президент Дональд Трамп запроваджувати не буде. Це стосується і сусідніх районах штатів Нью-Джерсі і Коннектикут.

У цьому, на думку президента, немає необхідності. Відповідне повідомлення він розмістив на своїй сторінці в Twitter. За словами Трампа замість цього федеральна влада закличе жителів цих регіонів жорстко обмежити свої пересування, проте офіційної заборони не буде.

Влада після цих слів справді закликала жителів Нью-Йорка, Нью-Джерсі і Коннектикуту 14 днів утримуватися від поїздок всередині країни, без яких можна обійтися. У країні інфікувалися вже понад 123 тис. осіб.

Тим часом The Wall Street Journal повідомила, що у США стежать за переміщенням жителів країни за допомогою збору даних з мобільних пристроїв, щоб передбачити сценарії поширення нового коронавірусу і для боротьби з ним.

Газета написала, що відповідні відомості надають владі рекламодавці, що розміщують оголошення в інтернеті і мобільних додатках, оператори мобільного зв’язку такою інформацією з владою не діляться. Видання зазначає, що йдеться виключно про місцезнаходження користувачів, їх особисті дані, наприклад, ім’я або номер телефону, залишаються в секреті.

Джерела The Wall Street Journal підкреслюють, що дані про місцезнаходження користувачів влада збирає щонайменше в 500 містах США.

Тим часом у США вперше померло немовля з коронавірусом. Це сталося у Чикаго. Відповідну заяву опубліковано в суботу на офіційному сайті департаменту охорони здоров’я американського штату Іллінойс. У відомстві зазначили, що найбільший ризик інфікування коронавірусом є в літніх людей, а 85% смертей пацієнтів з коронавірусною інфекцією в Іллінойсі припадає на людей 60 років і старше.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що для порятунку економіки США виділять 2 трлн доларів.

У сусідній Канаді дружина прем'єра Канади Софі Грегуар-Трюдо вилікувалася від коронавірусу. При цьому Джастін Трюдо повідомив, що продовжить залишатися в режимі самоізоляції. 12 березня Трюдо повідомив, що буде перебувати вдома в режимі самоізоляції, оскільки інфікувалася його дружина Софі.

Лікарі рекомендували главі уряду пробути на домашньому карантині 14 днів, але в четвер Трюдо повідомив, що, за порадою лікарів, продовжить залишатися в режимі ізоляції.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)