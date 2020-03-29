COVID-19: в США заболели 120 тыс. человек, но Трамп не введет карантин в штате Нью-Йорк, скриншот карты

https://racurs.ua/n135919-covid-19-v-ssha-zaboleli-120-tys-chelovek-no-tramp-ne-speshit-s-karantinom-v-shtate-nu-york.html

Ракурс

Карантин в самом населенном штате США президент Дональд Трамп вводить не будет. Это касается и соседних районов штатов Нью-Джерси и Коннектикут.

В этом, по мнению президента, нет необходимости. Соответствующее сообщение он разместил на своей странице в Twitter. По словам Трампа вместо этого федеральная власть призовет жителей этих регионов жестко ограничить свои передвижения, однако официального запрета не будет.

Власть после этих слов действительно призвала жителей Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута 14 дней воздерживаться от поездок внутри страны, без которых можно обойтись. В стране заразились уже более 123 тыс. человек.

Между тем The Wall Street Journal сообщила, что в США следят за перемещением жителей страны посредством сбора данных с мобильных устройств, чтобы предусмотреть сценарии распространения нового коронавируса и для борьбы с ним.

Газета написала, что соответствующие сведения предоставляют власти рекламодатели, размещающие объявления в интернете и мобильных приложениях, операторы мобильной связи такой информацией с властью не делятся. Издание отмечает, что речь идет исключительно о местонахождении пользователей, их личные данные, например, имя или номер телефона, остаются в секрете.

Источники The Wall Street Journal подчеркивают, что данные о местонахождении пользователей власть собирает по меньшей мере в 500 городах США.

Между тем в США впервые умер младенец с коронавирусом. Это произошло в Чикаго. Соответствующее заявление опубликовано в субботу на официальном сайте департамента здравоохранения штата Иллинойс. В ведомстве отметили, что наибольший риск инфицирования среди пожилых людей, а 85% смертей пациентов с коронавирусной инфекцией в Иллинойсе приходится на людей 60 лет и старше.

Ранее «Ракурс» сообщал, что для спасения экономики США выделят 2 трлн долларов.

В соседней Канаде жена премьера Канады Софи Грегуар-Трюдо вылечилась от коронавируса. При этом Джастин Трюдо сообщил, что продолжит оставаться в режиме самоизоляции. 12 марта Трюдо сообщил, что будет находиться дома в режиме самоизоляции, поскольку заразилась его жена Софи.

Врачи рекомендовали главе правительства пробыть на домашнем карантине 14 дней, но в четверг Трюдо сообщил, что, по совету врачей, продолжит оставаться в режиме самоизоляции.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)