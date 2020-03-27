Коронавірус підкосив британського прем'єра Джонсона та лідера Rammstein Ліндеманна. Фото: RT

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Коронавірус SARS-CoV-2 діагностовано у британського прем'єр Бориса Джонсона та соліста німецької рок-групи Rammstein Тілля Ліндеманна. Останній перебуває у відділенні інтенсивної терапії в одній із лікарень Берліна.

Джонсон же повідомив про свій позитивний коронавірус-статус у відеозверненні, опублікованому в Twitter. У прем'єра спостерігаються легкі симптоми коронавирусу, він перебуває на самоізоляції у своїй резиденції на Даунінг-стріт у Лондоні.

Я самоізолювався, але продовжуватиму керувати урядом за допомогою відеозв’язку для боротьби з цим вірусом, — заявив Джонсон.

Відомо також, що самоізолюватися мають і британські міністри фінансів та охорони здоров’я, оскільки вони останнім часом зустрічалися з Джонсоном. До слова, глава МОЗ Британії Метт Хенкок вже підтвердив, що теж заразився коронавірусом.

Про госпіталізацію Ліндеманна в Берліні повідомляє у Twitter видання Bild. Згідно з цією інформацією, музиканта поміщено в реанімацію, в нього була дуже висока температура.

Цього місяця Ліндеманн відвідував Україну, зокрема, місто-привид Прип’ять у Чорнобильській зоні, а також Росію, де дав концерт. 15 березня він повернувся з Москви до Берліна.

Між тим зазначимо, що в Москві за останні дні госпіталізували двох відомих російських артистів — Ігоря Ніколаєва, в якого діагностовано пневмонію та підозрюють коронавірус, і Лева Лещенка — в нього вже підтвердили коронавірус.

25 березня стало відомо, що на коронавірус захворів 71-річний спадкоємець британського престолу принц Уельський Чарльз. Він міг підхопити інфекцію від свого колеги з Монако — князя Альберта II, в якого хворобу виявили минулого тижня.