Коронавирус подкосил британского премьера Джонсона и лидера Rammstein Линдеманна. Фото: RT

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Коронавирус SARS-CoV-2 диагностирован у британского премьер Бориса Джонсона и солиста немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна. Последний находится в отделении интенсивной терапии в одной из больниц Берлина.

Джонсон же сообщил о своем положительном коронавирус-статусе в видеообращении, опубликованном в Twitter. У премьера наблюдаются легкие симптомы коронавируса, он находится на самоизоляции в своей резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне.

Я самоизолировался, но буду продолжать руководить правительством с помощью видеосвязи для борьбы с этим вирусом, — заявил Джонсон.

Известно также, что самоизоляция предстоит и британским министрам финансов и здравоохранения, поскольку они в последнее время встречались с Джонсоном. К слову, глава Минздрава Британии Мэтт Хэнкок уже подтвердил, что тоже заразился коронавирусом.

О госпитализации Линдеманна в Берлине сообщает в Twitter издание Bild. Согласно этой информации, музыкант помещен в реанимацию, у него была очень высокая температура.

В этом месяце Линдеманн посещал Украину, в частности, город-призрак Припять в Чернобыльской зоне, а также Россию, где дал концерт. 15 марта он вернулся из Москвы в Берлин.

Между тем отметим, что в Москве за последние дни госпитализировали двух известных артистов — Игоря Николаева, у которого диагностирована пневмония и подозревают коронавирус, и Лев Лещенко — у него уже подтвердили коронавирус.

25 марта стало известно, что коронавирусом заразился 71-летний наследник британского престола принц Уэльский Чарльз. Он мог подхватить инфекцию от своего коллеги из Монако — князя Альберта II, у которого болезнь обнаружили на прошлой неделе.