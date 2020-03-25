Коронавирусом принц Чарльз мог заразиться от коллеги из Монако, фото — AP

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Ракурс

Коронавирусом заразился наследник британского престола 71-летний принц Уэльский Чарльз. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении канцелярии Его Высочества.

У Чарльза наблюдались легкие симптомы, однако он чувствует себя хорошо себя и в последние несколько дней работал дома. Анализы на заражение новым коронавирусом взяли и у его жены Камиллы, но они показали отрицательный результат.

Супруги находятся сейчас в Шотландии и соблюдают режим самоизоляции. Reuters отмечает, что недавно принц Чарльз участвовал в конференции, которую посещал князь Монако Альбер II. У него на прошлой неделе также обнаружили болезнь, вызываемую новым коронавирусом.

В Букингемском дворце в среду сообщили, что принц Чарльз виделся со своей матерью, королевой Елизаветой II, 12 марта. Источники агентства Press Association отмечают, что, по словам врачей Чарльза, он стал заразным 13 марта. А вот Sky News утверждает, что принц мог представлять угрозу для окружающих уже 12 марта.

Ее Величество королева находится в добром здравии. Королева последний раз коротко виделась с принцем Уэльским 12 марта и следует рекомендациям относительно ее здоровье, — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Букингемского дворца.

На прошлой неделе из соображений безопасности 93-летняя королева вместе с мужем, 98-летним принцем Филиппом, переехала из Лондона в загородную резиденцию в Виндзорском замке. 19 марта Ее Величество распространила заявление, в котором обратила внимание на важность выполнения рекомендаций правительства и сведения к минимуму контактов с окружающими «ради блага общества». Из-за почтенного возраста королева и ее супруг входят в группу риска.

В отсутствие королевы и принца Уэльского, который является наследником престола, их обязанности может выполнять принц Уильям — 37-летний сын Чарльза, который занимает второе место в линии наследования британской короны. Эксперты считают, что в случае необходимости внучку Елизаветы II 31-летнюю Беатрису Йоркскую могут включить в число государственных советников — заместителей королевы, которым делегируется часть полномочий монарха.

Между тем у вице-премьера Испании 62-летней Кармен Кальво нашли коронавирус. Ранее заболели два испанских министра, а также жена премьера страны Педро Санчеса Бегония Гомес.

А вот второй тест канцлера ФРГ Ангелы Меркель дал отрицательный результат. В начале следующей недели канцлер Германии снова сделает тест. Сейчас она работает дома на карантине.