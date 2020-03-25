Коронавірусом принц Чарльз міг заразитися від колеги з Монако, фото — AP

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Коронавірусом заразився спадкоємець британського престолу 71-річний принц Уельський Чарльз. Про це йдеться у поширеній в середу заяві канцелярії Його Високості.

У Чарльза спостерігалися легкі симптоми, проте він почувається добре себе і в останні кілька днів працював з дому. Аналізи на зараження новим коронавірусом взяли й у його дружини Камілли, але вони показали негативний результат.

Подружжя перебуває зараз в Шотландії і дотримуються режиму самоізоляції. Reuters зазначає, що недавно принц Чарльз брав участь в конференції, яку відвідував князь Монако Альбер II, у якого минулого тижня також виявили ​​хворобу, що викликається новим коронавірусом.

У Букінгемському палаці в середу повідомили, що принц Чарльз бачився зі своєю матір’ю, королевою Єлизаветою II, 12 березня. Джерела агентства Press Association відзначають, що, за словами лікарів Чарльза, він став заразним 13 березня. А от Sky News стверджує, що принц міг становити загрозу для оточуючих вже 12 березня.

Її Величність королева перебуває у доброму здоров’ї. Королева останній раз коротко бачилася з принцом Уельським 12 березня і слідує рекомендаціям з питань її здоров’я, — йдеться в заяві, поширеній прес-службою Букінгемського палацу.

Минулого тижня з міркувань безпеки 93-річна королева разом з чоловіком, 98-річним принцом Філіпом, переїхала з Лондона у заміську резиденцію в Віндзорському замку. 19 березня Її Величність розповсюдила заяву, в якому звернула увагу на важливість виконання рекомендацій уряду і зведення до мінімуму контактів з оточуючими «заради блага суспільства». Через поважний вік королева і її чоловік входять у групу ризику.

Під час відсутності королеви і принца Уельського, що є спадкоємцем престолу, їх обов’язки може виконувати принц Вільям — 37-річний син Чарльза, який займає друге місце в лінії успадкування британської корони. Експерти вважають, що в разі необхідності внучку Єлизавети II 31-річну Беатрису Йоркську можуть включити в число державних радників — заступників королеви, яким делегується частина повноважень монарха.

Тим часом у віце-прем'єра Іспанії 62-річної Кармен Кальво знайшли коронавірус. Раніше захворіли два іспанських міністри, а також дружина прем'єра країни Педро Санчеса Бегонії Гомес.

А от другий тест канцлера ФРН Ангели Меркель на коронавірус дав негативний результат. На початку наступного тижня канцлер Німеччини знову зробить тест. Наразі вона працює вдома на карантині.