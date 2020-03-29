Защита от коронавируса: самолет из Китая привез в Украину респираторы и маски, фото — К.Тимошенко

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Защитные маски и респираторы привез в Киев из Китая второй борт, отправленный правительством за гуманитарной помощью.

Он привез из города Сямэнь 300 тыс. респираторов, 35 тыс. Защитных костюмов, 1800000 масок и другие защитные средства. Такую статистику приводит заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, который встречал транспортный «Боинг» авиакомпании SCAT в аэропорту «Борисполь».

Он пообещал, что ночью самолет направится за 100 тыс. ПЦР-тестов. Груз перевезут сначала на склад, а уже в обед он отправится в регионы страны. Средства защиты передадут также для нужд Национальной полиции и военнослужащих.

Тимошенко сообщил, что со вторника, 31 марта, Киев получит два дополнительных самолета, что поможет аптечным сетям наполнить рынок дешевыми масками и другими средствами защиты.

Напомним, что первый груз из китайского Гуанчжоу 23 марта привез оборудование и тесты, необходимые для диагностики коронавируса SARS-CoV-2.

В Украине зарегистрировали 418 больных COVID-19. По состоянию на 10.00 29 марта в Украине было 9 летальных случаев, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). За сутки зафиксировали 109 новых случаев. Коронавирусная болезнь обнаружена уже фактически во всех областях страны.