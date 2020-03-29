Выяснилась трагическая причина внезапной смерти социолога Ирины Бекешкиной, фото — Укринформ

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Ракурс

Смерть известного украинского социолога Ирина Бекешкина вызвал рак. Она умерла 21 марта в возрасте 68 лет всего через 10 дней после выявления тяжелой формы онкологии.

Ее коллега Ирина Филипчук в Фейсбук написала, что Бекешкина до последнего не предполагала, что скоро умрет, а также отказалась от госпитализации в Израиль, предположив, что возможно поедет туда уже на реабилитацию.

Филипчук рассказала о последних днях жизни Бекешкиной. Как оказалось, за 10 дней до смерти она попросила врача сделать диагностику, поскольку хотя не испытывала никаких симптомов болезни, но получила плохие анализы.

Как оказалось, диагностика показала уже четвертую стадию онкозаболевания.

Онко повсюду: голова, позвоночник, желудок. И стремительный уход. Врачи сказали, что протокол лечения такой формы онкологии одинаков и в Украине, и в Израиле, и в Америке, — написала Филипчук.

Операцию врачи переносили с каждым днем ​​из-за плохих показателей крови. Бекешкиной вливали донорскую кровь, после чего были небольшие улучшения. Социолог работала, смотрела почту, читала Фейсбук.

Когда интервал между уколами стал небольшой, она ушла. Она спала и не реагировала ни на что. А потом ушла навсегда, — рассказала коллега Бекешкиной.

Бекешкина возглавляла Фонд «Демократические инициативы» с 2010 года. Ранее работала заместителем его директора. В 1998 году фонд одним из первых начал проводить национальные экзит-полы.