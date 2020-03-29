З'ясувалася трагічна причина раптової смерті соціолога Ірини Бекешкіної, фото — Укрінформ

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Смерть відомого українського соціолога Ірина Бекешкіна спричинив рак. Вона померла 21 березня у віці 68 років всього через 10 днів після виявлення тяжкої форми онкології.

Її колега та подруга Ірина Філіпчук у Фейсбук написала, що Бекешкіна до останнього не припускала, що скоро помре, а також відмовилася від госпіталізації в Ізраїль, припустивши, що можливо поїде туди вже на реабілітацію.

Філіпчук розповіла про останні дні життя Бекешкіної. Як виявилося, за 10 днів до смерті вона попросила лікаря зробити діагностику, бо хоч не відчувала жодних симптомів хвороби, але отримала погані аналізи.

Як виявилося, діагностика показала вже четверту стадію онкозахворювання.

Онко всюди: голова, хребет, шлунок. І стрімкий відхід. Лікарі сказали, що протокол лікування такої форми онкології однаковий і в Україні, і в Ізраїлі, і в Америці, — написала Філіпчук.

Операцію лікарі переносили з дня на день через погані показники крові. Бекешкіній вливали донорську кров, після чого було певне поліпшення. Соціолог працювала, дивилася пошту, читала Фейсбук.

Коли інтервал між уколами став невеликий, вона пішла. Вона спала і не реагувала ні на що. А потім пішла назавжди, — розповіла колега Бекешкіної.

Бекешкіна очолювала Фонд «Демократичні ініціативи» з 2010 року. Раніше ж працювала заступником його директора. У 1998 році фонд одним із перших почав проводити національні екзит-поли.