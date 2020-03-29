Захист від коронавірусу: літак з Китаю привіз в Україну респіратори і маски, фото — К.Тимошенка

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Захисні маски та респіратори привіз до Києва з Китаю другий борт, відправлений урядом за гуманітарною допомогою.

Він привіз із міста Сямень 300 тис. респіраторів, 35 тис. захисних костюмів, 1,8 млн масок і інші захисні засоби. Таку статистику наводить заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, який зустрічав транспортний «Боїнг» авіакомпанії SCAT в аеропорту «Бориспіль».

Він пообіцяв, що вночі літак попрямує за 100 тис. ПЛР-тестів. Вантаж поїде спочатку на склад, а вже в обід відправиться у регіони країни. Засоби захисту передадуть також для потреб Національної поліції та військовослужбовців.

Тимошенко повідомив, що з вівторка, 31 березня, Київ отримає два додаткових літаки, що допоможе аптечним мережам наповнити ринок дешевими масками та іншими засобами захисту.

Нагадаємо, що перший вантаж із китайського Гуанчжоу 23 березня привіз обладнання й тести, необхідні для діагностики коронавірусу SARS-CoV-2.

В Україні зареєстрували 418 хворих на COVID-19. Станом на 10.00 29 березня в Україні є 9 летальних випадків, 5 пацієнтів одужали (4 дорослих, 1 дитина). За добу було зафіксовано 109 нових випадків. Наразі коронавірусна хвороба виявлена фактично в усіх областях країни.