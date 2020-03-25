Боротьба з коронавірусом: Банкова надсилає до Китаю ще один літак за тестами, фото — Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n135777-druga-sproba-bankova-nadsylaie-do-kytau-sche-odyn-litak-za-testamy.html

Ракурс

Тести на коронавірус прибудуть в Україну з Китаю до кінця цього тижня. Другу партію допомоги Китаю знову привезуть літаком, але цього разу зафрахтують його у Казахстані.

Чергова партія медзасобів з Китаю прибуде в Україну найближчими днями, — обіцяють на Банковій.

ПЛР-тести постачаються в Україну партіями. Першим рейсом — військовим літаком — з Китаю було доставлено 50 тисяч ПЛР-тестів. Завтра вантажитиметься новий борт, на якому прибуде 100 тис. тестів. Додатково з Південної Кореї впродовж двох днів в Україну надійде ще 100 тис. таких тестів. Таким чином, ми матимемо вже 250 тис. ПЛР-тестів. Планується ще декілька таких партій з-за кордону, — передає сайт глави держави слова заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенко.

Для цього замовили вантажний літак казахської компанії, що обійдеться Україні дешевше, ніж польоти військового Іл-76. Борт вилетить з Астани сьогодні вночі. У четвер опівдні він має приземлитися в Китаї та почати завантаження. Склад у Китаї завантажений на три польоти.

Тимошенко обіцяв привезти в Україну ще й 280 тис. респіраторів, 30 тис. захисних костюмів, а також тришарові медичні маски, які мають надійти на аптечні склади та в мережі аптек.

Заступник очільника офісу Зеленського також запевнив, що «сьогодні у кожній області мають запрацювати лабораторії з ПЛР-діагностикою, яку забезпечили необхідними системами тестування, обладнанням та реагентами».

Нагадаємо, що на початку цього тижня військовий літак ЗСУ привіз перший вантаж тестів та медзасобів.