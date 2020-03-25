Борьба с коронавирусом: Банковая посылает в Китай еще один самолет за тестами, фото — Офис президента

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Тесты на коронавирус прибудут в Украину из Китая до конца этой недели. Вторую партию помощи Китая снова привезут на самолете, но на этот раз фрахтуют его в Казахстане.

Очередная партия медсредств из Китая прибудет в Украину в ближайшие дни, — обещают на Банковой.

ПЦР-тесты поставляются в Украину партиями. Первым рейсом — военным самолетом — из Китая привезли 50 тыс. ПЦР-тестов. Завтра будет грузиться новый борт, на котором прибудет 100 тыс. тестов. Дополнительно из Южной Кореи в течение двух дней в Украину поступит еще 100 тыс. таких тестов. Таким образом, мы будем иметь уже 250 тыс. ПЦР-тестов. Планируется еще несколько таких партий из-за рубежа, — передает сайт главы государства слова заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.

Для этого заказали грузовой самолет казахской компании, что обойдется Украине дешевле, чем полеты военного Ил-76. Борт вылетит из Астаны сегодня ночью. В четверг в полдень он должен приземлиться в Китае и начать загрузку. Склад в Китае загружен на три полета.

Тимошенко обещал привезти в Украину еще и 280 тыс. респираторов, 30 тыс. защитных костюмов, а также трехслойные медицинские маски, которые должны поступить на аптечные склады и в сети аптек.

Заместитель главы офиса Зеленского также заверил, что «сегодня в каждой области должны заработать лаборатории ПЦР-диагностики, которые обеспечили необходимыми системами тестирования, оборудованием и реагентами».

Напомним, что в начале этой недели военный самолет ВСУ привез первый груз тестов и медсредств.