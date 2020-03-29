COVID-19: в Украине зарегистрировали 418 больных, за сутки обнаружили более 100 инфицированных, фото — Ракурс

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В Украине зафиксированы 418 случаев коронавирусной болезни COVID-19. По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10.00 29 марта в Украине 418 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Из них 9 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). За сутки зафиксированы 109 новых случаев.

Коронавирусная болезнь обнаружена уже фактически во всех областях страны, за минувшие сутки в перечень добавилась Кировоградская область (4 случая), а вот больного из Николаевской области статистики Минздрава перевели в Киев. Больше всего больных в Киеве (82) и Тернопольской области (57).

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко обратил внимание, что в течение суток в Черкасской области обнаружили 43 новых случая COVID-19. Кроме того, он отметил на брифинге, что в Украине продолжает увеличиваться доля больных в возрасте 31−40 лет.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 29 марта 2020 года в Центр поступили 248 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 1 тыс. 966 сообщений о подозрении на COVID-19.