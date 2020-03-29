Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Коронавирус у 24 медиков: в районе на Тернопольщине заразились еще четверо врачей, фото — Ракурс

Коронавирус у 24 медиков: в районе на Тернопольщине заразились еще четверо врачей

29 мар 2020, 09:56
999

Вспышка коронавируса в Тернопольской области имеет ярко выраженный медицинский акцент. В Монастырисском районе области заболели 24 медработники.

За последние сутки COVID-19 заболели еще четверо медиков. Об этом сообщил заместитель председателя Монастырисской райгосадминистрации Павел Дронь.

Всего в районе болеет 41 человек, среди которых 7 врачей, 11 медсестер, шесть младших медсестер, два госслужащие, один священник, одна заведующая детсадом и два ребенка.

Дронь рассказал, что в районной больнице находится 8 человек, остальные 29 больных с легким состоянием находятся на самоизоляции.

Всего в Тернопольской области вчера зафиксировали 43 случая коронавируса, один человек умер.

Всего 29 марта в Украине зарегистрированы 356 случаев COVID-19, из них девять — летальные.

Вчера «Ракурс» сообщал, что из девяти зараженных в Ровенской области умерли уже двое.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter









Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости по теме

Показать больше