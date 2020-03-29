Коронавирус у 24 медиков: в районе на Тернопольщине заразились еще четверо врачей, фото — Ракурс

https://racurs.ua/n135921-koronavirus-u-24-medikov-v-rayone-na-ternopolschine-zarazilis-esche-chetvero-vrachey.html

Ракурс

Вспышка коронавируса в Тернопольской области имеет ярко выраженный медицинский акцент. В Монастырисском районе области заболели 24 медработники.

За последние сутки COVID-19 заболели еще четверо медиков. Об этом сообщил заместитель председателя Монастырисской райгосадминистрации Павел Дронь.

Всего в районе болеет 41 человек, среди которых 7 врачей, 11 медсестер, шесть младших медсестер, два госслужащие, один священник, одна заведующая детсадом и два ребенка.

Дронь рассказал, что в районной больнице находится 8 человек, остальные 29 больных с легким состоянием находятся на самоизоляции.

Всего в Тернопольской области вчера зафиксировали 43 случая коронавируса, один человек умер.

Всего 29 марта в Украине зарегистрированы 356 случаев COVID-19, из них девять — летальные.

Вчера «Ракурс» сообщал, что из девяти зараженных в Ровенской области умерли уже двое.