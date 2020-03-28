Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Китайский коронавирус SARS-CoV-2 забрал в Ровенской области еще одну жизнь.

Сегодня в Сарненском районе умерла еще одна жительница села Тынное. Женщина была из числа тех пациентов, которые проходят лечение в инфекционной больнице Сарн. Об этом 28 марта сообщил председатель Сарненской районной государственной администрации Александр Кохан на собственной странице в Facebook.

Сегодня около 19.00 умерла женщина, из числа тех пациентов, по которым были положительные результаты тестов лаборатории, — говорится в сообщении.

Кохан добавил, что тесты на коронавирус медицинских работников и детей с подозрением на COVID-19, которые проводились в лаборатории, показали отрицательный результат.

Таким образом из девяти зараженных на Ровенщине умерли уже два человека.

Напомним, утром 28 марта в Украине зафиксировано восемь смертей от COVID-19. За последние сутки в стране скончались три украинца. От коронавируса выздоровели пять граждан — четыре взрослых и один ребенок.