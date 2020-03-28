Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n135917-na-rivnenschyni-vid-koronavirusu-pomerla-sche-odna-jinka-misceva-vlada.html

Ракурс

Китайський коронавірус SARS-CoV-2 забрав у Рівненській області ще одне життя.

Сьогодні в Сарненському районі померла ще одна мешканка села Тинне. Жінка була з числа тих пацієнтів, які проходять лікування в інфекційній лікарні Сарн. Про це 28 березня повідомив голова Сарненської районної державної адміністрації Олександр Кохан на власній сторінці у Facebook.

Сьогодні близько 19.00 померла жінка, з числа тих пацієнтів, по яких були позитивні результати тестів лабораторії, — йдеться в повідомленні.

Кохан додав, що тести на коронавірус медичних працівників та дітей із підозрою на COVID-19, які проводилися в лабораторії, показали негативний результат.

Таким чином із дев’яти заражених на Рівненщині померли вже двоє.

Нагадаємо, вранці 28 березня в Україні зафіксовано вісім смертей від COVID-19. За останню добу в країні померло троє українців. Від коронавірусу одужали п’ятеро громадян — четверо дорослих і одна дитина.