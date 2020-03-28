Малюнок космічного корабля Dragon XL. Фото: nasaspaceflight.com

https://racurs.ua/ua/n135916-spacex-dostavlyatyme-vantaji-na-navkolomisyachnu-orbitalnu-stanciu-gateway.html

Ракурс

NASA (Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США) обрало компанію SpaceX (Спейс Ікс) для доставки вантажів на майбутню навколомісячну станцію Gateway.

Ця станція у майбутньому буде знаходитися на орбіті навколо Місяця й дозволить проводити місії на орбіті і поверхні єдиного природного супутника планети Земля. Наразі розробкою Gateway займаються NASA та Канадське космічне агентство. Про це 28 березня повідомляє Space.com

Спершу очікувалося, що вантажі доставлятиме важка ракета SLS, але її перший політ перенесли. У зв’язку з цим американське космічне агентство вирішило доручити доставку компанії Ілона Маска. Конструктори «Спейс Ікс» розроблять для цієї місії новий космічний корабель, який отримав попередню назву Dragon XL.

Космічна вантажівка повинна мати змогу доставляти на станцію до 5 т вантажів і, зістикувавшись зі станцією, працювати в такому положенні мінімум 12 місяців. У космос корабель запускатиме надважка ракета-носій Falcon Heavy.

Очікується, що в майбутньому NASA вибере ще одну компанію, яка допоможе доставляти вантажі. Неназвана компанія та SpaceX повинні будуть отримати мінімум по дві місії.

Нагадаємо, 7 березня компанія SpaceX відправила на Міжнародну космічну станцію ракету-носій Falcon 9. Ракета відправила в останній політ корабель Dragon по комерційній програмі постачання (CRS) МКС.