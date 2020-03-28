Рисунок космического корабля Dragon XL. Фото: nasaspaceflight.com

https://racurs.ua/n135916-spacex-zaymetsya-dostavkoy-gruzov-na-okololunnuu-orbitalnuu-stanciu-gateway.html

Ракурс

NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США) выбрало компанию SpaceX (Спейс Икс) для доставки грузов на будущую окололунную станцию Gateway.

Эта станция в будущем будет находиться на орбите вокруг Луны и позволит проводить миссии на орбите и поверхности единственного естественного спутника планеты Земля. Сейчас разработкой Gateway занимаются NASA и Канадское космическое агентство. Об этом 28 марта сообщает Space.com

Сперва ожидалось, что грузы будет доставлять тяжелая ракета SLS, но ее первый полет перенесли. В связи с этим американское космическое агентство решило поручить доставку компании Илона Маска. Конструкторы «Спейс Икс» разработают для этой миссии новый космический корабль, получивший предварительное название Dragon XL.

Космический грузовик должен иметь возможность доставлять на станцию до 5 т грузов и, состыковавшись со станцией, работать в таком положении минимум 12 месяцев. В космос корабль будет запускать сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy.

Ожидается, что в будущем NASA выберет еще одну компанию, которая поможет доставлять грузы. Неназванная компания и SpaceX должны будут получить минимум по две миссии.

Напомним, 7 марта компания SpaceX отправила на Международную космическую станцию ракету-носитель Falcon 9. Ракета отправила в последний полет корабль Dragon по коммерческой программе поставки (CRS) МКС.