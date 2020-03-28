Карантин в Украине. Фото: Ракурс

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Специальный поезд «Укрзализныци» сообщением Москва-Киев 28 марта отправился в столицу Украины.

В вагонах спецрейса домой едут исключительно украинцы. Все места заняты, но уехать этим поездом домой смогли не все граждане Украины, которые желали покинуть Российскую Федерацию. Об этом сегодня сообщает УНИАН.

По словам консула посольства Украины в России Владислава Жорницкого, сегодня домой отбыли 716 человек, но желающих сесть в этот поезд было вдвое больше, и те, кому все же повезло, не скрывали своих эмоций. В вагоны позволяли заходить после измерения температуры, подавляющее количество людей были в защитных масках.

Дипломат отметил, что украинцы, которым не хватило места в поезде, все же имеют шанс вернуться домой — через автомобильные пункты пропуска.

По информации СМИ, прибытие специального поезда из России ожидается завтра в 7.00.

Напомним, «Укрзализныця» на днях отправила в Россию специальный поезд сообщением Киев-Москва. Спецрейс доставил домой россиян, из Москвы в Украину вернутся граждане Украины.

В целом за прошедшую неделю в Украину прибыли 11 эвакуационных поездов, которыми вернулось почти 7 тыс. граждан. Десяток поездов прибыли из польского Перемышля, еще один поезд «четырех столиц», который следовал по маршруту Рига-Вильнюс-Минск-Киев.