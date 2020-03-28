Карантин в Україні. Фото: Ракурс

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Спеціальний потяг «Укрзалізниці» сполученням Москва-Київ 28 березня відправився до столиці України.

У вагонах спецрейсу додому їдуть виключно українці. Всі місця зайняті, але виїхати цим потягом додому змогли гне всі громадяни України, які бажали покинути Російську Федерацію. Про це сьогодні повідомляє УНІАН.

За словами консула посольства України в Росії Владислава Жорницького, сьогодні додому відбули 716 осіб, але бажаючих сісти в цей потяг було вдвічі більше, і ті, кому все ж таки пощастило, не приховували своїх емоцій. У вагони дозволяли заходити після вимірювання температури, переважна кількість людей були у захисних масках.

Дипломат зазначив, що українці, яким не вистачило місця в потязі, все ж мають шанс повернутися додому — через автомобільні пункти пропуску.

За інформацією ЗМІ, прибуття спеціального потяга з Росії очікується завтра о 7.00.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» днями відправила в Росію спеціальний потяг сполученням Київ-Москва. Спецрейс доставив додому росіян, з Москви в Україну повернуться громадяни України.

Загалом за минулий тиждень в Україну прибуло 11 евакуаційних потягів, якими повернулось майже 7 тис. громадян. Десяток потягів прибули з польського Перемишля, ще один потяг «чотирьох столиць», який слідував за маршрутом Рига-Вільнюс-Мінськ-Київ.