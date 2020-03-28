Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

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Коронавирусную инфекцию COVID-19 обнаружили в организме еще у двух детей 13 и 14 лет и женщины из Монастыриского района Тернопольской области.

Больные находятся в инфекционном отделении Тернопольской городской детской больницы. Состояние детей средне-тяжелое, а матери — относительно-удовлетворительное. Также здесь лечится одиннадцатилетний ребенок и его мама из Монастыриского района. Об этом 28 марта сообщается на странице Тернопольского штаба для борьбы с коронавирусом в Facebook.

Кроме того, сообщается, что в реанимации находится 1,5 летний ребенок из Кременецкого района. Дитя находится в тяжело-стабильном состоянии, ему диагностировали пневмонию. Отмечается, что заразить ребенка мог родственник, который вернулся из Польши.

В Ивано-Франковске коронавирусом заразились два медицинских работника. Как сообщил мэр города Руслан Марцинкив в видеообращении на своей странице в Facebook, заражение зафиксировали у сотрудника областного перинатального центра.

По его словам, сейчас в больницах Ивано-Франковска экспресс-тесты на коронавирус дали положительный результат у 13 пациентов с пневмонией. Шесть человек находятся в реанимации.

В Киевской области также увеличилось количество зараженных коронавирусом. Первый случай заражения СOVID-19 был зафиксирован в городе Буча. Как сообщил директор Ирпенской центральной городской больницы Антон Довгопол в Facebook, гражданин пожаловался на самочувствие своему семейному врачу, тот отправил его к инфекционисту. Пациента переведут в опорную больницу Белой Церкви. Лиц, которые контактировали с зараженным, уже установили.

Напомним, в Черновицкой области общая численность больных на коронавирус составляет уже 59 человек. В медицинских учреждениях лечатся или лечились 24 человека. Еще 35 человек не имеют симптомов, поэтому лечатся амбулаторно.