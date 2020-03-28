Карантин в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n135910-v-mid-obyasnili-kak-ukraincam-na-avto-vernutsya-domoy-iz-evropy.html

Ракурс

Пандемия коронавируса привела к тому, что украинские власти приняли решение о закрытии границ.

Министерство иностранных дел Украины объяснило, из каких стран можно добраться в Украину на автомобиле. Об этом говорится в Telegram-канале МИД.

Граждане, которые сейчас находятся в Германии, Чехии и Австрии, смогут вернуться домой транзитным коридором через Австрию и Венгрию. Так, транзит из Германии возможен по трассе А1 Мюнхен-Зальцбург, работающей с 17.00 до 1.00. А из Австрии можно вернуться по трассе А1, которая работает с 17.00 до 1.00.

В Венгрию украинцы могут попасть через пункт пропуск «Никелсдорф-Хедьешхалом», здесь транзитный коридор работает с 21.00 до 5.00. Въезд в Украину осуществляется только через пункт пропуска «Чоп-Захонь».

Украинцы, которые возвращаются домой из Беларуси, Российской Федерации, Польши, Словакии и Румынии, смогут попасть на территорию государства только через пункты пропуска, которые числятся открытыми на специальной карте Государственной таможенной службы. Посмотреть карту можно здесь.

Украинцы, которые едут из Литвы и Латвии, могут попасть в Украину только через Беларусь.

Транзитом через Румынию могут вернуться украинцы из Сербии. Для этого гражданам надо обратиться в украинское посольство в Румынии, которое предоставит румынскому Министерству иностранных дел официальный перечень лиц для осуществления транзита.

Напомним, за последние сутки украинскую границу на въезд и выезд пересекли почти 49 тыс. лиц. Из них более 37 тыс. человек — это украинские граждане, которые вернулись в Украину из-за границы.