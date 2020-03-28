Карантин в Україні. Фото: Ракурс

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Пандемія коронавірусу призвела до того, що українська влада ухвалила рішення про закриття кордонів.

Міністерство закордонних справ України пояснили, з яких країн можна дістатися до України автомобілем. Про це йдеться у Telegram-каналі МЗС.

Громадяни, які наразі перебувають у Німеччині, Чехії та Австрії, зможуть повернутися додому транзитним коридором через Австрію та Угорщину. Так, транзит з Німеччини можливий трасою А1 Мюнхен-Зальцбург, що працює з 17.00 до 1.00. А з Австрії повернутися можна трасою А1, яка працює з 17.00 до 1.00.

До Угорщини українці можуть потрапити через пункт пропуск «Нікелсдорф-Хед'єшхалом», тут транзитний коридор працює з 21.00 до 5.00. В’їзд до України здійснюється тільки через пункт пропуску «Чоп-Захонь».

Українці, що повертаються додому з Білорусі, Російської Федерації, Польщі, Словаччини та Румунії, зможуть потрапити на територію держави тільки через пункти пропуску, які числяться відкритими на спеціальній мапі Державної митної служби. Переглянути карту можна тут.

Українці, які їхатимуть з Литви та Латвії, зможуть потрапити до України лише через Білорусь.

Транзитом через Румунію можуть повернутися українці з Сербії. Для цього громадянам треба звернутися в українське посольство в Румунії, яке надасть румунському Міністерстві закордонних справ офіційний перелік осіб для здійснення транзиту.

Нагадаємо, за останню добу український кордон на в’їзд і виїзд перетнули майже 49 тис. осіб. Із них понад 37 тис. осіб — це українські громадяни, які повернулися до України з-за кордону.