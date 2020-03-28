Голова комітету ВРУ з питань здоров’я нації Михайло Радуцький. Фото: rubryka.com

https://racurs.ua/ua/n135909-koronavirus-ne-vplyne-na-hid-medreformy-v-ukrayini-raduckyy.html

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Китайський коронавірус SARS-CoV-2 не вплине на впровадження в Україні медичної реформи.

Другий етап медреформи розпочнеться за планом, а саме — 1 квітня 2020 року. Розповсюдження коронавірусної інфекції COVID-19 країною на це не вплине. Про це 28 березня заявив голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

Відстрочки не буде. Єдині зміни, які були проведені, — це перерозподіл Кабміном грошей, інфекційні лікарні в реформу зараз не заходять. Всі інші заходять з 1 квітня, — заявив він.

Парламентар наголосив, що інфекційні лікарні підпишуть контракти з Національною службою здоров’я України. Радуцький додав, що такі медзаклади «просто фінансуватимуть за старим бюджетом».

Як відомо, медична реформа в Україні проходить у кілька етапів. З 1 квітня 2020 року почнуться зміни в спеціалізованих лікарнях. Цей етап стосуватиметься вторинної (спеціалізованої) ланки медичної допомоги.

Нагадаємо, перед спалахом коронавірусу в Україні Михайло Радуцький заявляв, що інфекційні лікарні України готові до прийому хворих, у яких виявлять SARS-CoV-2. Нардеп запевняв, що у кожній області виділені інфекційні лікарні першого, другого і третього резервів.

Також голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації переконував, що в Україні є понад 2 тис. спеціалізованих інфекційних боксів для ізоляції пацієнтів із підозрою на китайський коронавірус.