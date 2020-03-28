Председатель комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. Фото: rubryka.com

https://racurs.ua/n135909-koronavirus-ne-povliyaet-na-hod-medreformy-v-ukraine-raduckiy.html

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Китайский коронавирус SARS-CoV-2 не повлияет на внедрение в Украине медицинской реформы.

Второй этап медреформы начнется по плану, а именно — 1 апреля 2020 года. Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в стране на это не повлияет. Об этом 28 марта заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в интервью «Интерфакс-Украина».

Отсрочки не будет. Единственные изменения, которые были проведены, — это перераспределение Кабмином денег, инфекционные больницы в реформу сейчас не заходят. Все остальные заходят с 1 апреля, — заявил он.

Парламентарий подчеркнул, что инфекционные больницы подпишут контракты с Национальной службой здоровья Украины. Радуцкий добавил, что такие медучреждения «просто будут финансировать за старым бюджетом».

Как известно, медицинская реформа в Украине проходит в несколько этапов. С 1 апреля 2020 года начнутся изменения в специализированных больницах. Этот этап будет касаться вторичного (специализированного) звена медицинской помощи.

Напомним, перед вспышкой коронавируса в Украине Михаил Радуцкий заявлял, что инфекционные больницы Украины готовы к приему больных, у которых обнаружат SARS-CoV-2. Нардеп уверял, что в каждой области выделены инфекционные больницы первого, второго и третьего резервов.

Также глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации убеждал, что в Украине более 2 тыс. специализированных инфекционных боксов для изоляции пациентов с подозрением на китайский коронавирус.