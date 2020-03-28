Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

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Коронавирус в Черновицкой области продолжает распространяться.

По состоянию на сегодня общая численность больных коронавирусом в регионе от первого установленного случая составляет 59 человек. В медицинских учреждениях лечатся или лечились 24 человека. Еще 35 человек не имеют симптомов, поэтому лечатся амбулаторно. Об этом 28 марта сообщила Черниговская областная государственная администрация на собственной странице в Facebook.

Областная власть сообщает, что в тяжелом состоянии находятся три пациента — они сейчас на кислородной дотации. Эти люди находятся в Глыбоцкой центральной районной больнице, Черновицкой городской больнице № 1 и областной клинической больнице. Состояние остальных инфицированных коронавирусом буковинцев стабильное.

Председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook заявил, что областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций предлагает ввести особый режим въезда и выезда в Черновицкой области и запретить межобластное передвижение пассажирского транспорта.

По состоянию на сегодня в Черновицкой области пять человек вылечились от COVID-19, один человек умер.

Напомним, по состоянию сегодня в Украине подтверждены 311 случаев заражения коронавируса. Таким образом, за последние сутки выявили 93 новых случая инфицирования COVID-19.