Киев усиливает карантин. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n135907-koronavirusnyy-karantin-v-kieve-zapretili-rabotu-stomatologiy-dokument.html

Ракурс

Вспышка коронавируса в Киеве привела к тому, что столичные власти временно ограничили предоставление стоматологических услуг, кроме неотложных случаев.

Решение о неотложности в каждом конкретном случае будет принимать непосредственно врач-стоматолог. Об этом говорится в распоряжении, которое опубликовано на веб-странице Киевской городской государственной администрации.

По словам советника Киевского городского головы и секретаря штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимира Бондаренко, не будут работать ортодонтическая стоматология, хирургическая стоматология, терапевтическая стоматология и детская стоматология. Бондаренко пояснил, что опасно предоставлять стоматуслуги человеку, который заражен коронавирусом. Чиновник подчеркнул, что такой пациент может не подозревать, что является инфицированным и переносить болезнь в легкой форме.

Как известно, по состоянию на сегодняшнее утро в Киеве подтверждено заболевание 74 человек коронавирусной инфекцией COVID-19.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко не исключал возможность введения в столице более строгих ограничений в связи с коронавирусом. Градоначальник жалуется на безответственность людей, которые имея подозрение на коронавирус, скрывают свой диагноз.