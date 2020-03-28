Коронавирусный карантин: в Киеве запретили работу стоматологий (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n135907-koronavirusnyy-karantin-v-kieve-zapretili-rabotu-stomatologiy-dokument.htmlРакурс
Вспышка коронавируса в Киеве привела к тому, что столичные власти временно ограничили предоставление стоматологических услуг, кроме неотложных случаев.
Решение о неотложности в каждом конкретном случае будет принимать непосредственно врач-стоматолог. Об этом говорится в распоряжении, которое опубликовано на веб-странице Киевской городской государственной администрации.
По словам советника Киевского городского головы и секретаря штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимира Бондаренко, не будут работать ортодонтическая стоматология, хирургическая стоматология, терапевтическая стоматология и детская стоматология. Бондаренко пояснил, что опасно предоставлять стоматуслуги человеку, который заражен коронавирусом. Чиновник подчеркнул, что такой пациент может не подозревать, что является инфицированным и переносить болезнь в легкой форме.
Как известно, по состоянию на сегодняшнее утро в Киеве подтверждено заболевание 74 человек коронавирусной инфекцией COVID-19.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко не исключал возможность введения в столице более строгих ограничений в связи с коронавирусом. Градоначальник жалуется на безответственность людей, которые имея подозрение на коронавирус, скрывают свой диагноз.