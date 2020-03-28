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Киев усиливает карантин. Фото: Ракурс

Коронавирусный карантин: в Киеве запретили работу стоматологий (ДОКУМЕНТ)

28 мар 2020, 16:50
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Вспышка коронавируса в Киеве привела к тому, что столичные власти временно ограничили предоставление стоматологических услуг, кроме неотложных случаев.

Решение о неотложности в каждом конкретном случае будет принимать непосредственно врач-стоматолог. Об этом говорится в распоряжении, которое опубликовано на веб-странице Киевской городской государственной администрации.

По словам советника Киевского городского головы и секретаря штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимира Бондаренко, не будут работать ортодонтическая стоматология, хирургическая стоматология, терапевтическая стоматология и детская стоматология. Бондаренко пояснил, что опасно предоставлять стоматуслуги человеку, который заражен коронавирусом. Чиновник подчеркнул, что такой пациент может не подозревать, что является инфицированным и переносить болезнь в легкой форме.

Как известно, по состоянию на сегодняшнее утро в Киеве подтверждено заболевание 74 человек коронавирусной инфекцией COVID-19.

Распоряжение КГГА. Документ: kyivcity.gov.ua

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко не исключал возможность введения в столице более строгих ограничений в связи с коронавирусом. Градоначальник жалуется на безответственность людей, которые имея подозрение на коронавирус, скрывают свой диагноз.

Источник: Ракурс


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