Роналду на четыре месяца отказался от зарплаты в «Ювентусе», фото — "Футбол 24"

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Пандемия подкашивает и спорт. Футбольные клубы Италии шокированы вероятными последствиями прекращения чемпионата и договариваются со своими «звездами» о сокращении выплат. Гранд итальянского чемпионата туринский «Ювентус» согласовал с футболистами урезание зарплаты за четыре месяца. Под ограничения попал и звездный португалец Криштиану Роналду.

Это позволит клубу сэкономить около 90 млн евро. О таком соглашении клуб сообщил в своих соцсетях. Деньги не будут получать игроки и тренеры клуба до конца сезона. Соглашение предусматривает уменьшение зарплаты на сумму, равную ежемесячным выплатам за март, апрель, май и июнь нынешнего года.

Ранее руководство «Ювентуса» согласовало вопросы сокращения зарплаты с лидерами команды, в числе которых капитан Джорджо Кьеллини, Джанлуиджи Буффон, Леонардо Бонуччи и Криштиану Роналду. Решение принято в связи с вынужденной паузой в чемпионате Италии, вызванной пандемией COVID-19.

В марте положительный тест на COVID-19 сдали три игрока «Ювентуса», а команда Маурицио Сарри пошла на вынужденную паузу лидером чемпионата Италии.

Пока мир продолжает бороться с пандемией COVID-19, футбольные звезды и клубы делают все, чтобы помочь своим странам. Болельщики «Боруссии» из Дортмунда пожертвовали более 70 тыс. евро для баров и ресторанов вокруг стадиона, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса.

Дортмундские игроки также отказались от части заработной платы, чтобы помочь поддержать 850 работников клуба и их семьи.

Игроки «Баварии» отдадут 20% своей заработной платы, чтобы выплатить ее другим работникам клуба. Домашнюю арену «Реала» Сантьяго Бернабео превратят в склад медикаментов и оборудования.

Пеп Гвардиола пожертвовал 1 млн евро в его родной Ипании. Гвардиола, вернулся из Манчестера домой в Барселону и сделал свое пожертвование. Месси пожертвовал такую ​​же сумму, его деньги пойдут на покупку медоборудования в Испании и его родной Аргентине.

Команда АПЛ «Брайтон» пообещала 1 тыс. билетов медицинским работникам Великобритании на предстоящие матчи, когда закончится эпидемия.

Более 70 тыс. виртуальных билетов на несуществующий матч продал клуб четвертой лиги Германии «Лок-Лейпциг». Он продает билеты на вымышленный матч, который якобы пройдет 8 мая против «невидимого соперника».